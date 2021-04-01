В Киришском районе компания незаконно вырубила более 400 кубометров леса

Сотрудники экономической полиции задержали двух руководителей лесозаготовительного предприятия, которых подозревают в незаконной вырубке леса в Киришском районе Ленобласти.

По версии следствия, незаконная вырубка деревьев велась на протяжении двух лет. За это время они уничтожили 413 кубометров леса. Общий ущерб составил 635 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении 54-летнего гендиректора и 46-летнего технического руководителя возбуждено уголовное дело. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в 2020 году общая площадь лесовосстановления в регионе составила 19,1 тысяч га. В этом году на территории Ленобласти произойдет усиление лесного надзора. Будет проходить дополнительное патрулирование лесных участков.