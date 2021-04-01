В Ленобласти 2 апреля пройдут небольшие дожди и мокрый снег

В пятницу, 2 апреля, в Ленобласти ожидается переменная облачность, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночь преимущественно пройдет без осадков, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный, слабый.

Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем +3…+8°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Тем временем в Гидрометцентре рассказали, что в европейской части России ожидается похолодание — ночью на выходных столбики термометров опустятся ниже нуля.