Ученые создали устройство, позволяющее общаться с растениями

Как сообщает Le Temps, сингапурские ученые разработали прибор, который показывает реакцию растений на окружающую среду и позволяет давать команды, которые оно выполняет.

Прибор – это набор электродов, которые крепятся на растение гидрогелем. Датчики считывают электрические сигналы, показывая его реакцию на изменения в окружающей среде. С помощью прибора можно посылать обратные сигналы, чтобы растение закрывало бутоны или листья.

По мнению разработчиков, в перспективе изобретение позволит оперативно диагностировать заболевания растений, что очень важно в сельском хозяйстве.