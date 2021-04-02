Ученые создали устройство, позволяющее общаться с растениями

Как сообщает Le Temps, сингапурские ученые разработали прибор, который показывает реакцию растений на окружающую среду и позволяет давать команды, которые оно выполняет.
Прибор – это набор электродов, которые крепятся на растение гидрогелем. Датчики считывают электрические сигналы, показывая его реакцию на изменения в окружающей среде. С помощью прибора можно посылать обратные сигналы, чтобы растение закрывало бутоны или листья.
По мнению разработчиков, в перспективе изобретение позволит оперативно диагностировать заболевания растений, что очень важно в сельском хозяйстве.
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