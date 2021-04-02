Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов на 15-120%

Минтранс России не подтвердил информацию о росте цен на авиабилеты, о котором ранее сообщили СМИ.

«Информация представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел», — отметили в ведомстве.

По некоторым направлениям в России цены на авиабилеты снизились, это подтверждают большинство авиаперевозчиков. В ведомстве добавили, что подобные некорректные заявления наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков.

Ранее газета «Известия» сообщила о росте цен на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле—июне на 15–120% по сравнению с 2019 годом.