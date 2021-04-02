Жителям Ленобласти пообещали мокрый снег и +8 в субботу

В субботу, 3 апреля, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью северных направлений, днем западных слабый. Температура воздуха ночью 0…-5°C, днем +3…+8°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Тем временем в Гидрометцентре рассказали, что в европейской части России ожидается похолодание — ночью на выходных столбики термометров опустятся ниже нуля.