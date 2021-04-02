Спортивный директор «Зенита» написал заявление об уходе из клуба

Хавьер Рибалта, спортивный директор футбольного клуба «Зенит» заявил о скором уходе из команды. Об этом сообщил портал 78.ru.

Предварительно известно, что Рибалта покидает клуб в связи с предложением от итальянского футбольного клуба «Парма», который провел неудачный сезон матчей.

Отметим, что контракт Хавьера Рибалты с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021.На данную должность в петербургском клубе он был назначен в июле 2018 года.