Спортивный директор «Зенита» написал заявление об уходе из клуба

Хавьер Рибалта, спортивный директор футбольного клуба «Зенит» заявил о скором уходе из команды. Об этом сообщил портал 78.ru.
Предварительно известно, что Рибалта покидает клуб в связи с предложением от итальянского футбольного клуба «Парма», который провел неудачный сезон матчей.
Отметим, что контракт Хавьера Рибалты с «Зенитом» рассчитан до конца сезона 2021.На данную должность в петербургском клубе он был назначен в июле 2018 года.
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17.03.2021 444