В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным.

Банковская операция будет приостановлена, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, покупка в другой стране. Подозрение также вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами. В зависимости от банка системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев.

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Он подчеркнул, что банк может приостановить такую операцию, но не заблокировать или отменить ее. По закону он должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или перевод. Если же дозвониться не удалось, банк обязан дальше провести эту операцию.

Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты.