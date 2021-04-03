Туман, мокрый снег и дождь придут в Ленобласть 4 апреля

В воскресенье, 4 апреля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1…-6°C, днем +4…+9°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.