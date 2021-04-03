Союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин

Андрей Радин избран новым председателем Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Его кандидатуру поддержали большинство.

Предыдущий председатель Елена Фомичева, занимавшая этот пост с 2011 года, досрочно сложила с себя обязанности.

Андрей Радин в разные годы работал главным редактором и телевизионным корреспондентом. Известность он получил после работы телеведущим на НТВ и Пятом канале. Он является лауреатом нескольких премий. С 2015 по 2019 годы был гендиректором Ленинградской областной телекомпании.

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