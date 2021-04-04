Населенные пункты Ленобласти, где 4 апреля выявлены 99 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 99 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+3).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Янино -1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+8), Морозова (+1), Свердлова (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Рощино (+2), Приморск (+2), Гаврилово (+1), Кирпичное (+1), Лесогорский (+1), Вещево (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Изора (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Семрино (+1), Александровка (+1), Прибытково (+1).
- Кингисеппский район: Усть-Луга (+1), Большая Пустомержа (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Синявино (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Ломоносовский район: случаев заражения не зарегистрировано.
- Лужский район: Луга (+1), Толмачёво (+2), Серебрянский (+1),
- Подпорожский район: Важины (+1).
- Приозерский район: Сосново (+2), «Кировский» (+1), Ромашки (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+4).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+1).