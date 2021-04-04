Глава Роснедр: запасов нефти в России осталось на 58 лет

Глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев сообщил, что при нынешнем уровне развития технологий, добываемых запасов «черного золота» в России хватит на 58 лет.

Об этом стало известно из интервью заместителя министра природных ресурсов и экологии, главы федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева Российской газете.

«Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — подчеркнул Киселев.

При этом, чиновник также отметил, что запасов газа при любых ситуациях в экономике России хватит более чем на 60 лет.