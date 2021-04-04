Тело 13-летнего мальчика с признаками переохлаждения было обнаружено в лесу Всеволожского района.

Во Всеволожском районе Ленинградской области СК проводит проверку по факту найденного в лесу тела 13-летнего мальчика. Тело ребенка было обнаружено 3 апреля с общим переохлаждением и без признаков насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа с экспертами и полицией выезжала на место происшествия. На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Об этом рассказали 78.ru.

Напоминаем, что информация о поисках 13-летнего Дмитрия выкладывалась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» — о пропаже мальчика родители сообщили 30 марта.