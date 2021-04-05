BMW снес светофор и застрял в заборе в Купчино

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации правоохранительных органов, авария произошла вечером 4 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Водитель автомобиля марки BMW снес светофор и ограждение после столкновения с другим автомобилем.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.