BMW снес светофор и застрял в заборе в Купчино

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По информации правоохранительных органов, авария произошла вечером 4 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Водитель автомобиля марки BMW снес светофор и ограждение после столкновения с другим автомобилем.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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