BMW снес светофор и застрял в заборе в Купчино

Автор: Александр Селиванов
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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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Источник: vk.com/spb_today

По информации правоохранительных органов, авария произошла вечером 4 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Водитель автомобиля марки BMW снес светофор и ограждение после столкновения с другим автомобилем.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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30.03.2021 128
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