Ленобласть примет участие в Международном конкурсе цифровых решений World AI&Data Challenge

В России в третий раз стартовал Международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge. Старт ему дал зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Участникам предстоит разработать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных. В прошлом году конкурсный отбор прошли 30 задач, в том числе кейс Ленобласти — по созданию цифрового сервиса для прогнозирования ситуации на рынке труда региона в условиях пандемии.

В этот раз команды разработчиков и дата-аналитиков из Ленобласти смогут принять участие в масштабных хакатонах по поставленным задачам и побороться за призовой фонд конкурса.

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По словам Дмитрия Чернышенко, в ближайшее время будет утвержден второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями правительства и бизнеса. В этом году на поддержку цифровых стартапов и обучение инвестируют около 6 млрд рублей бюджетных средств.

Напомним, что жителей Ленобласти также приглашают дистанционно освоить азы цифровой трансформации. Обучение абсолютно бесплатное. Также жителей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв». Призовой фонд — 55 млн рублей.