В Ленобласти завершилась отчетная кампания в муниципальных образованиях.

Главы 17 районов, городского округа Сосновый Бор, 66 городских и 122 сельских поселений Ленобласти отчитались перед жителями и депутатами о проделанной работе за 2020 год и поделились планами на 2021.

Отчетная кампания показала, что несмотря на ограничения из-за пандемии, муниципалитеты провели серьезную работу по модернизации инфраструктуры населенных пунктов. В частности, появились новые общественные пространства и детские площадки, также выросли промышленные показатели и были исполнены социальные обязательства. Депутатами деятельность глав признана удовлетворительной.

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Так, в Бокситогорском районе в 2020 году провели реновацию детского сада в Пикалёво и начали реконструкцию Заборьевской школы, открыли Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и многое другое. Гатчинский район отчитался об увеличении показателей многоотраслевой экономики: объемы производства выросли на 13%, а среднемесячная зарплата на 7,5%. В Лужском районе бюджет направили на поддержку сферы ЖКХ и дорожную сеть. В Ломоносовском районе 95% бюджета выполнено по администрации, 82% — по поселениям.