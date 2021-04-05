Путин подписал закон, разрешающий ему претендовать еще на два президентских срока

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему баллотироваться еще на два срока в качестве главы государства. Документ опубликовал на официальном портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму после принятия поправок к Конституции. Согласно новому закону, на тех, кто занимал пост президента России до вступления в силу поправок к Конституции, больше не распространяется запрет быть главой государства более двух сроков.

Закон также устанавливает, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет. При этом он не может иметь гражданство или вид на жительство в другой стране. Исключением являются страны, которые частично или полностью были приняты в состав России.

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