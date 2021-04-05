Стала известна дата проведения послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ назвал дату проведения ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию. Выступление президента намечено на конец апреля.

Так, он сообщил, что выступление национального лидера состоится в среду, 21 апреля. Место проведения Дмитрий Песков пока не называет.

«В ближайшее время объявим аккредитацию и одновременно сообщим о месте проведения», — рассказал пресс-секретарь СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что выступление пройдет 22 апреля, однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин обращался к Федеральному посланию в Центральном выставочном зале «Манеж». Тогда президент говорил о продлении маткапитала, льготной ипотеке и бесплатном питании.