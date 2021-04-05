В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов

Автор: Анастасия Щербакова
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ветераны
Фото: Победа РФ

Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов будет караться лишением свободы до пяти лет. Законопроект был подписан в понедельник, 5 апреля.

Согласно новому документу, распространение ложной информации о СССР в годы Второй мировой войны и ветеранов боевых действий тех лет будет наказываться штрафом до трех миллионов рублей или в размере дохода до трех лет. Также фигурантам таких дел может грозить принудительные работы до трех лет и даже лишение свободы на три года.

Если нарушитель действовал с использованием интернета и СМИ, а также в сговоре с кем-либо, —  наказание будет еще серьезнее. Так, штрафы возрастут до пяти миллионов рублей, а максимальный срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

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16.03.2021 183
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