В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов

Владимир Путин подписал закон, согласно которому теперь реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов будет караться лишением свободы до пяти лет. Законопроект был подписан в понедельник, 5 апреля.

Согласно новому документу, распространение ложной информации о СССР в годы Второй мировой войны и ветеранов боевых действий тех лет будет наказываться штрафом до трех миллионов рублей или в размере дохода до трех лет. Также фигурантам таких дел может грозить принудительные работы до трех лет и даже лишение свободы на три года.

Если нарушитель действовал с использованием интернета и СМИ, а также в сговоре с кем-либо, — наказание будет еще серьезнее. Так, штрафы возрастут до пяти миллионов рублей, а максимальный срок тюремного заключения может достигать пяти лет.