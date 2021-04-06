В Петергофе девочка упала с высоты

Её родители вызваны в Следственный комитет для беседы.

По информации правоохранительный органов, в больницу поступила девочка-подросток, которая упала с высоты в Петергофе на Ропшинском шоссе.

Отмечается, что дома у ребенка обнаружены записка с неизвестным содержанием и мобильный телефон.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице, а её родители на допросе в Следственном комитете.