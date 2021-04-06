На Ленобласть обрушился утренний снегопад

Апрельское утро преподнесло жителям Ленобласти погоду со снежком.
Источник: vk.com/ivbgru
Источник: vk.com/ivbgru
Источник: vk.com/ivbgru
Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями снежного утра.
По словам граждан всю Ленинградскую область замело снегом.
Некоторые пользователи сетую на то, что только почувствовали асфальт на своих автомобилях, а тут снова снег.
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06.04.2021 65