На Ленобласть обрушился утренний снегопад

Автор: Александр Селиванов
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Апрельское утро преподнесло жителям Ленобласти погоду со снежком.

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На Ленобласть обрушился утренний снегопад снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, апрельИсточник: vk.com/ivbgru
На Ленобласть обрушился утренний снегопад снег, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, апрельИсточник: vk.com/ivbgru

Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями снежного утра.

По словам граждан всю Ленинградскую область замело снегом.

Некоторые пользователи сетую на то, что только почувствовали асфальт на своих автомобилях, а тут снова снег.

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06.04.2021 65
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