На Ленобласть обрушился утренний снегопад

Апрельское утро преподнесло жителям Ленобласти погоду со снежком.

Источник: vk.com/ivbgru Источник: vk.com/ivbgru Источник: vk.com/ivbgru

Жители региона делятся в социальных сетях фотографиями снежного утра.

По словам граждан всю Ленинградскую область замело снегом.

Некоторые пользователи сетую на то, что только почувствовали асфальт на своих автомобилях, а тут снова снег.