За последние 10 лет россияне стали есть меньше говядины

Одновременно со снижением внутреннего спроса на 103% увеличился экспорт этого вида мяса.

По информации издания «Коммерсантъ», потребление говядины в России снизилось на 3,4%, упав до 1,94 млн тонн.

Отмечается, что данный показатель стал рекордно низким за последние 10 лет.

По совам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в целях экономии личных средств, люди перешили на более дешевые продукты, в том числе мясо птицы и свинину.

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В тоже время спрос на российскую говядину вырос за рубежом на 103%. Сообщается, 45% поставок пришлось на Китай.