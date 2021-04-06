Дом офицеров в Сертолово «превратят» в детскую школу искусств

Здание Дома офицеров реконструируют в рамках нацпроекта «Культура». После чего в нем разместится «Сертоловская детская школа искусств»
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» уже выдало положительное заключение на реконструкцию. Работы стартуют в этом году.
В здании школы, рассчитанной на воспитанников от 6,5 до 17 лет, разместятся учебные классы, библиотека, помещение книгохранилища и читальный зал, буфет и концертный зал в школе искусств рассчитан на 500 мест.
Как уже ранее писал ivbg.ru, нацпроект «Культура» действует с 2019 по 2024 годы. В него входят дочерние проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
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30.03.2021 148