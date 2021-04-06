Ленинградская область вошла в Золотую лигу «Лучшие из лучших»

Регион занял 3 место в Национальном рейтинге развития событийного туризма на территории России по итогам 2019-2020 годов.

Основными критериями оценки стали количество туристических событий, проходящих в регионе, и гостей, посещающих их. В Ленобласти ежегодно проходит около 400 различных событий от реконструкций до кинофестивалей и мотогонок. Самые крупные «Турнир святого Олафа» в Выборге, «Ночь Музыки», «Ночь Света», «Древо жизни», «Окно в Европу» и «Литература и кино», «Калейдоскоп вкуса«, «Дым над водой«, «Корюшка идет» и многие другие.

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов.

Напомним, что в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. В ее рамках в 2020 году россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.