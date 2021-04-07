В среду на погоду в Санкт-Петербурге окажут влияние два циклона

Температурный фон окажется близок к своей климатической норме.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 7 апреля на погоду в Северной столице окажут влияние циклон кружащий над Скандинавией, а также выходящий с юга в центральную часть Европейской России.
Отмечается, что небо затяну облака, а ближе к вечеру ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура днем в Санкт-Петербурге составит +5…+7 градусов. Скорость южного ветра не превысит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
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05.04.2021 213