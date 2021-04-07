Пять ленинградских брендов признаны лучшими туристическими практиками 2020 горда

Всего на конкурс «Туристский бренд: лучшие практики – 2020» в 2020 году поступило 35 заявок. Бренды из Ленобласти завоевали пять наград.

Победителями стали:

— Победителем в номинации «Территориальный бренд» стал бренд города Тихви. Дипломами лауреатов в данной номинации получил символ Ленинградской области, выполненный в форме бабочки, и гостинично-ресторанный комплекс «Старая Слобода» Лодейнопольского района.

— «Бренд туристской организации/объекта» лауреатом стал знак Нижне-Свирского заповедника.

— «Бренд туристского маршрута/продукта/экскурсионной программы» звание лауреата досталось Тервеничскому музею вепсской культуры: «Enarne ma».

Вам будет интересно Ленинградская область вошла в Золотую лигу «Лучшие из лучших» Регион занял 3 место в Национальном рейтинге развития событийного туризма на территории России по итогам 2019-2020 годов. Основными критериями оценки стали... 06.04.2021 130

Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов.

Напомним, что в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. В ее рамках в 2020 году россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.