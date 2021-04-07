Космонавт и астроном проведут урок для ленинградских школьников

Накануне Дня Космонавтики, 8 апреля, школьники подключатся к всероссийскому открытому уроку «Он сказал: «Поехали!». Начало в 12.00

Урок, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и приуроченный ко Дню космонавтики, проведут летчик-космонавт и Герой Российской Федерации Максим Сураев, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.

Напомним, что советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года стартовал с космодрома «Байконур» на корабле «Восток-1» в космическое пространство. С тех пор жители планеты отмечают Всемирный день авиации и космонавтики. Редакция ivbg.ru выбрала семь необычных фильмов про космос, чтобы наши читатели могли скоротать вечер в окружении сверкающих звезд и бескрайней пустоты.