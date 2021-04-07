Более 60% россиян не могут представить свою жизнь без интернета

Около 62% жителей России не могут представить свою жизнь без интернета, а почти половина чувствуют себя некомфортно без смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной системы платежных карт.

Женщины чаще, чем мужчины отвечали, что не могут представить свою жизнь без интернета. При этом 55% респондентов в возрасте от 60 лет заявили, что могли бы спокойно прожить без интернета, а 43% этого возраста сказали, что не пользуются интернетом.

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Больше всего зависимы от интернета служащие, специалисты без высшего образования, работающие в офисе, а также обслуживающий персонал. В свободное время большинство россиян используют интернет для общения в соцсетях и мессенджерах.