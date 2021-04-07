Правительство выделило 9 млрд рублей производителям масла и сахара

Правительство России выделило из резервного фонда 9 миллиардов рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Выплаты предоставляются для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла и белого сахара в предприятия розничной торговли. Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен.

Ранее правительство продлило соглашения о стабилизации цен. Эти меры фиксируют стоимость килограмма сахара на уровне не выше 46 рублей в рознице и 36 рублей для оптовиков, на литр масла – на уровне 110 и 95 рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали, что цены на молоко в России могут вырасти на 10-15% из-за нового экологического сбора и цифровой маркировки молочной продукции. Однако в правительстве опровергли подорожание.