«Мадемуазель O»: шедевры Шварца и Набокова можно будет увидеть в Рождествено

В гатчинском районе готовится совместная выставка Мемориального Дома-музея Исаака Шварца и Музея-усадьбы «Рождествено».

Выставка «Мадемуазель O.» начнет работу 12 мая. На ней зрители смогу познакомиться с реальными прототипами героев кинокартины, черновиками нотных клавиров и партитур – свидетельствами «мук творчества» Исаака Шварца в работе над фильмом «Мадемуазель O.», книгами произведений Владимира Набокова, а также самиздатовскими изданиями «Другие берега», «Дар», «Соглядатай» и многим другим.

Напомним, что усадьбу «Рождествено» можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной. Кассы музея-усадьбы работают до 17:30.

Посетить музей могут экскурсионные группы до 10 человек (наличие масок обязательно), а на территории усадьбы могут одновременно находиться группы не более 25 человек. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (813) 716-21-58 или через электронную почту: museum-rozhdestveno@yandex.ru.