В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: фото Piter.tv

Информация из этих книг может оказаться востребованной для получения архивной справки в случае получения наследства, составления родословной и архивной справки.

Центральный государственный исторический архив Петербурга стал обладателем старых исторических метрических книг. Около 200 экземпляров рукописи тех времен хранят в себе записи браков, рождений и смертей с 1880 до 1921 года.

Столь ценные книги церквей Петербурга были официально переданы архиву из отделов ЗАГС Петроградского, Петродворцового, Приморского, Колпинского, Кронштадтского и Курортного районов.

В распоряжении архива находилось 14 млн записей и сейчас к ним добавилось почти 200 книг. Информация из этих книг может оказаться востребованной для получения архивной справки в случае получения наследства, составления родословной и архивной справки.

В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Центральный архив, Петербург, книгиИсточник: фото Piter.tv
В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Центральный архив, Петербург, книгиИсточник: фото Piter.tv
В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Центральный архив, Петербург, книгиИсточник: фото Piter.tv
В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Центральный архив, Петербург, книгиИсточник: фото Piter.tv
В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Центральный архив, Петербург, книгиИсточник: фото Piter.tv

Некоторые издания сопровождались фотографиями соборов тех времен, где они составлялись. Посетители архива могут взглянуть на них. Об этом рассказали в издании 78.ru.

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