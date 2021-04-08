В среднем по России цена выросла на 12 процентов, но в некоторых регионах зафиксировали повышение на 20-30%.

Президент России Владимир Путин дал поручение Федеральной антимонопольной службе изучить проблему роста цен на недвижимость. Об этом зашла речь 7 апреля на совещании об итогах реализации посланий президента, как сообщает 47news.

«Это не просто рост цены – такой существенный рост. В среднем по России цена выросла на 12 процентов, но наибольшая динамика – в Северной Осетии, например, на 30 процентов аж выросли, в Орловской области – на 19,7 процента, в Адыгее – на 19,3, в Амурской [области] – на 18,6, в Рязанской области – на 17,6. Понятно, скажем, ещё Дальний Восток подскочил – не буду объяснять, сами всё знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20 – это…», — отметил Путин.

Президента удивил существенный рост цен на недвижимость в Европейской части страны. В Северной Осетии зафиксировали рост на целых 30 процентов. По мнению Владимира Путина, проблему нужно решать созданием дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Об этом рассказали 47news.