Жителей региона, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить всю информацию в отдел Дежурных следователей по номеру телефона: +7(812) 492-01-58.
В Ленобласти идет расследование дела о покушении на убийство ребенка из Кингисеппа. Напомним, что мальчик получил ранение в шею от неизвестного, когда находился на детской площадке в Кингисеппе. Мальчика оперативно госпитализировали, а затем на вертолете доставили в Петербургскую больницу. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве него, и покушение на убийство малолетнего.
Следователи обратились к местным жителям с просьбой помочь в поимке преступника.
Об этом рассказали в ЛенТВ 24.