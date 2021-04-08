Жителей региона, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить всю информацию в отдел Дежурных следователей по номеру телефона: +7(812) 492-01-58.

В Ленобласти идет расследование дела о покушении на убийство ребенка из Кингисеппа. Напомним, что мальчик получил ранение в шею от неизвестного, когда находился на детской площадке в Кингисеппе. Мальчика оперативно госпитализировали, а затем на вертолете доставили в Петербургскую больницу. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве него, и покушение на убийство малолетнего.

Следователи обратились к местным жителям с просьбой помочь в поимке преступника.

Следствие обращается ко всем гражданам, кто 4 апреля 2021 года находился в парке Романовка города Кингисепп, видел лиц с оружием или обладает любыми другими значимыми для следствия сведениями, сообщить всю информацию в отдел Дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по номеру телефона: +7(812) 492-01-58 Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Об этом рассказали в ЛенТВ 24.