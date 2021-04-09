В лесу Ленобласти нашли останки четырех человек

Останки четырех человек обнаружили в 110 м от автодороги вблизи деревни Ямки Волосовского района Ленобласти.
Человеческие останки отправили на экспертизу для установления личностей погибших. Подробности уточняются.
Ранее мы рассказывали, что в Гатчинском районе опознали останки человека, которые нашла собака. Погибшим оказался 52-летний житель поселка Высокоключевой. Его считали пропавшим с 23 октября 2019 года.
Вам будет интересно
Жителей региона, обладающих какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить всю информацию в отдел Дежурных следователей по номеру телефона: +7(812) 492-01-58. В...
08.04.2021 73