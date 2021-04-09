С начала года на путях ОЖД погибли 17 человек

За первые три месяца 2021 года на Октябрьской железной дороге пострадали 27 человек, 17 из них погибли.

Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Тогда 61 человек пострадал и около 40 получили травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщает пресс-служба ОЖД, больше всего людей попадают под поезда в границах Петербурга и Ленобласти (9 и 10 пострадавших соответственно).

В начале месяца под Рощино «Ласточка» сбила двух человек. Мужчины остались живы, их госпитализировали с тяжелыми травмами — открытыми и закрытыми переломами.