В Ленобласти за последние сутки выявили 97 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 40 889 человек, выздоровели — 38 269.

Бокситогорский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Волосовский район: Волосово (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2).

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+6), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Сертолово (+4), Токсово (+1), Бугры (+1), Мертуть, тер. СНТ Лесное-1 (+1), Лупполово (+1), Мистолово (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Первомайское (+1), Рощино (+3), Поляны (+1), Цвелодубово (+1), Кирпичное (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Пески (+1), Пушное (+4).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Малое Верево (+1), Коммунар (+4), Семрино (+1), Зайцево (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Лаголово (+1), Яльгелево (+1).

Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Каменка (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+1), Громово (+1), Ларионово (+1), Ромашки (+1), Овраги (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Гостицы (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1).