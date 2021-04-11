Отключения пройдут в рамках плановых работ по техобслуживанию электросетевых объектов.
Рабочая неделя начнётся без электричества для жителей нескольких населенных пунктов Ленобласти. Об этом сообщает сайт ПАО «Ленэнерго».
Временные неудобства затронут жителей Выборгского, Приозерского, Всеволожского, Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского, Волосовского, Кингисеппского, Сланцевского, Волховского, Тихвинского и Бокситогорского районов.
Преимущественно света не будет с 9 утра до 5-6 вечера. Все отключения пройдут в рамках плановых работ по техобслуживанию электросетевых объектов. Это позволит предотвратить возможные технологические сбои.
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11.04.2021 23