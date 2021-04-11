В Коммунаре треть жителей осталась без воды и электричества

В городе Коммунар Гатчинского района произошла серьезная авария на электросетях. Аварийный службы уже занимаются устранением неисправностей.

Авария на электросетях в городе произошла в воскресенье, 11 апреля. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Город Коммунар.

Примерно, с пяти вечера не работает часть магазинов, также коммуникаций пока нет и в жилых домах. По разным оценкам без без электричества и воды остались около семи тысяч человек.

Аварийные бригады «ЛОЭСК» уже устраняют аварию. Электричество и вода появится в домах в течение ближайших часов.