В Коммунаре треть жителей осталась без воды и электричества

В городе Коммунар Гатчинского района произошла серьезная авария на электросетях. Аварийный службы уже занимаются устранением неисправностей.
Авария на электросетях в городе произошла в воскресенье, 11 апреля. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Город Коммунар.
Примерно, с пяти вечера не работает часть магазинов, также коммуникаций пока нет и в жилых домах. По разным оценкам без без электричества и воды остались около семи тысяч человек.
Аварийные бригады «ЛОЭСК» уже устраняют аварию. Электричество и вода появится в домах в течение ближайших часов.
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