Почти 100 тысяч жителей Ленобласти привились от COVID-19

По данным на 12 апреля, с начала кампании прививку от коронавируса сделали почти 97 тысяч человек. Полностью вакцинацию завершили более 59 тысяч человек.

На сегодняшний день вакцинация проводится в 84 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 31 – мобильные бригады. Жителей региона прививают, в основном, вакциной «Спутник V». Но уже начали ставить и вторую вакцину – «ЭпиВакКорона». На прошлой неделе в регион 1 620 комплектов.

Напомним, в Ленобласти для формирования коллективного иммунитета планируют привить от коронавирусной инфекции 930 тысяч 364 человека. За последние сутки в регионе выявили 95 новых случаев COVID-19.