В стае лебедей-кликунов насчитали около 60 особей.
В сообществе Птицы СПб и России опубликовали фотографию стаи лебедей-кликунов, которую заметили на кукурузном поле в Тосненском районе. Очевидцы насчитали около 60 особей дивных птиц.
Фото: vk.com/bird_spb
Фото: vk.com/bird_spb
Фото: vk.com/bird_spb
Фото: vk.com/bird_spb
Одна из фотографий запечатлела, как к ним подсела небольшая стая гусей-гуменников.
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