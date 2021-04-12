В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В стае лебедей-кликунов насчитали около 60 особей.

В сообществе Птицы СПб и России опубликовали фотографию стаи лебедей-кликунов, которую заметили на кукурузном поле в Тосненском районе. Очевидцы насчитали около 60 особей дивных птиц.

В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото Тосненский район, птицы, лебеди, животныеФото: vk.com/bird_spb
В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото Тосненский район, птицы, лебеди, животныеФото: vk.com/bird_spb
В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото Тосненский район, птицы, лебеди, животныеФото: vk.com/bird_spb
В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото Тосненский район, птицы, лебеди, животныеФото: vk.com/bird_spb

Одна из фотографий запечатлела, как к ним подсела небольшая стая гусей-гуменников.

Вам будет интересно
В Тосненском районе к стае отдыхающих лебедей подсели несколько диких гусей — фото Тосненский район, птицы, лебеди, животные
В лесу во Всеволожском районе “запели” глухари - фото
Это значит, что в Ленобласть пришла настоящая весна.  Он рассказал, что 11 апреля в начале пятого утра в полной темноте на...
12.04.2021 104
Автор