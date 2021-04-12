К счастью, авария длилась не больше часа.

Обрыв линии электропередач произошел около 3-х часов дня 12 апреля в Приозерском районе. Авария привела к отключению электроэнергии и водоснабжения района.

Александр Соклаков, глава администрации Приозерского района рассказал, что без света и воды остались половина жителей города. Виновником оказалось упавшее дерево. На место были отправлены службы, устраняющие происшествие. К счастью, авария длилась не больше часа, благодаря системе резервного питания. Об этом рассказали 47news.