Умение защититься от киберпреступников показали школьники Ленобласти

Региональной оффлайн-площадкой всероссийской акции «Цифровой диктант» на день стал детский технопарк «Кванториум» в Кировске.

Участники акции ответили на вопросы о программах и приложениях, социальных сетях, интернет-магазинах и других онлайн-сервисов. А также решили небольшие задачи.

Результаты тестирования и актуальные советы участники получили сразу. Работа над ошибками для всех участников, прошедших тестирование, откроется в личных кабинетах на сайте проекта 25 апреля.

«Цифровой диктант» посвящен цифровой безопасности, защите персональных данных и устройств, искусственному интеллекту, интернету и блокчейн. Тестирование рассчитано на возрастные категории 7-13 лет, 14-17 лет, от 18 лет и старше и проходит на сайте акции до 24 апреля 2021 года. Оно включает в себя вопросы на знание базовых программ и приложений, социальных сетей, интернет-магазинов и других онлайн-сервисов.