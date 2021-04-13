Как разводят миногу и осетр покажут туристам в Ленобласти

Экскурсии на предприятия по разведению рыб станут новым направлением в туристской отрасли 47 региона

Сейчас регион разрабатывает для туристов карту гастрономических рыбных брендов, в которую войдут ивангородская минога, сомы из Волосовского района, осетровые виды рыб из Гатчинского района, креветки из Тосненского района и салаки находится в поселке Усть-Луга.

Как уже ранее писал ivbg.ru, «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.