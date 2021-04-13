Полицейские отреагировали оперативно и потушили возгорание за десять минут.
Около 5 утра в управлении МВД Кировского района Петербурга произошел пожар. Загорелись две полицейские машины УАЗ. Как отмечают в источнике, огонь идет снизу, будто туда что-то подбросили.
Полицейские отреагировали оперативно и потушили возгорание за десять минут. Пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что причиной пожара стал поджог и в настоящее время устанавливается лицо, причастное к данному инциденту. Об этом рассказали 78.ru.
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