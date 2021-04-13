Третья полоса на КАД будет перекрыта на четыре дня с 14 по 17 апреля в связи с работами по уборке смёта.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомил о перекрытии одной полосы движения на участке КАД Между Таллинским и Красносельским шоссе. Третья полоса будет перекрыта на четыре дня с 14 по 17 апреля в связи с работами по уборке смёта. В это же время по первой и второй полосам движения будет введено ограничение скорости до 50 км/ч.

На участке будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Водителям приносят извинения за временные неудобства. Об этом рассказали 78.ru.