В Петербурге женщина напала на школьницу за шум на детской площадке

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Петербурга обратилась мать пострадавшей 13-летней девочки.

Инцидент произошел вчера днем, 13 апреля, на детской площадке на Гражданском проспекте. Неизвестная женщина напала на семиклассницу за то, что та шумела вместе с другом на детской площадке. На кадрах видно, как она с ходу пнула девочку, после чего накинулась с кулаками и повалила на землю. Девочка получила ушиб пальца.

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14.04.2021 70
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