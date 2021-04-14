В Петербурге женщина напала на школьницу за шум на детской площадке

В полицию Петербурга обратилась мать пострадавшей 13-летней девочки.

Инцидент произошел вчера днем, 13 апреля, на детской площадке на Гражданском проспекте. Неизвестная женщина напала на семиклассницу за то, что та шумела вместе с другом на детской площадке. На кадрах видно, как она с ходу пнула девочку, после чего накинулась с кулаками и повалила на землю. Девочка получила ушиб пальца.