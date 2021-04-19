Дачники получат право на новую льготу

Владельцы садовых участков смогут компенсировать часть средств при строительстве дома на своей земле. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на письмо Минфина России.

По данным СМИ, на льготы могут претендовать те, кто построил на дачном участке жилой дом, а постройку оформил в собственность. При этом, важным условием для получения компенсации является время регистрации объекта недвижимости: дом должен быть построен и зарегистрирован не раньше, чем в 2019 году.

Механизм возврата средств предполагает, применения налогового вычета. Средства, которые использовал дачник на такое строительство, он может включить в состав имущественного вычета по НДФЛ. Излишне уплаченный налог вернут в размере 13 процентов от понесенных трат, если сумма, использованная на строительство недвижимого имущества не превышает 2 миллионов рублей. То есть, максимально дачники смогут получить от государства 260 тысяч рублей.