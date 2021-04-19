Видео: в Петербурге соседка выживает пенсионерку из дома, требуя деньги и избивая ее сына

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, 69-летняя учительница из Санкт-Петербурга считает, что соседка Танзила выживает ее из комнаты в коммунальной квартире на 5-й Советской улице.

Любовь Петровна жила в коммунальной квартире с 1978 года. В ноябре у нее появилась новая соседка по имени Танзила. Она предложила вместе сделать ремонт. Пенсионерка согласилась, но все сразу пошло не по договору.

Без ее разрешения рабочие сломали принадлежащую ей мебель на кухне и обрезали провода. А двое взрослых детей Танзилы избили сына Любови, вступившегося за маму. Пожилая женщина съехала к дочери. А Танзила требует с нее 350 тыс. рублей за ремонт, на условия который она не соглашалась.

Видео: telegram-канал Mash на Мойке