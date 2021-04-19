На КАД между проспектами Культуры и Энгельса будут перекрыты две полосы движения

Автор: Александр Селиванов
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С 21 по 27 апреля дорожники будут устранять там колейность.

По информации дорожных служб, на участке трассы КАД между проспектами Культуры и Энгельса будет ограничено движение по двум полосам.

Отмечается, что по остальным полосам максимально разрешённую скорость для движения снизят до 50 км/ч.

Генподрядчиком по работам выступает ООО «Техносфера Инжиниринг».

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