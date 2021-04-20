Еврокомиссар рассказал, когда «Спутник V» будут готовы пустить в ЕС

Даже в том случае, если вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет одобрена регулятором, она появится в Евросоюзе не раньше конца 2021 года. Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон.

По его словам, первый шаг — это получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам. Он отметил, что процесс оценки досье препарата может занять больше времени из-за недостаточности данных.

Возможность введения COVID-паспортов в Европе остается дискуссионным вопросом, однако практика их применения уже действует, например, в Дании, где с документом о прививке нужно посещать тату-салоны, парикмахерские и парки развлечений. Кроме того, ряд стран уже принимает вакцинированных туристов, в том числе из России. Прививочный сертификат с отметкой о полученной вакцине «Спутник V» готовы признать достаточным для въезда в Греции, Египте, Черногории и Хорватии. Кроме того, применение российской вакцины одобрили Словакия и Венгрия.

Продолжаются переговоры о закупке препарата Австрией, страна может одобрить препарат, не дожидаясь решения регулятора Евросоюза. Кроме того, забронировал партию вакцины один из немецких регионов.