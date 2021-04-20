На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

18-20 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, покраска БК;

ТрР 41 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

Тосно 13 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

480 км, 505 км, 515 км, 525 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия обоих направлений.

А-181 «Скандинавия»:

ТрР 135 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 15:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

126 км (мост через реку Перовка) ограничение скорости движения в сторону Выборга с 15:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

0-48+800 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

36+750 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, окрашивание перильного ограждения и бортового камня.

А-121 «Сортавала»:

0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

0-27 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка разделительной полосы механизированным способом и вручную;

37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;

37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка СБО;

0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;

72-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

0-10 км, ТрР 10 км, 16 км, 28 км, 33 км ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 8:00, механическая очистка проезжей части.

Р-23 «Петербург – Псков»: